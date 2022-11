“L’ha fatto in camera da letto” Bufera al GF Vip | proprio lui scoperto dalle telecamere

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sembra scontato tenere a mente ildi essere costantemente ripresi dalla mattina alla sera, ma non è così per i concorrenti della spiata dimora di Cinecittà. Dal momento che, quella, è diventata una costante ormai per loro, è facile che se ne dimentichino. Daniele Dal Moro ha infranto il regolamento del GF Vip 7. Non sembra che questo sia il caso di una squalifica, però l’ex concorrente della versione Nip del reality di Canale 5, era il 2016 quando debuttò la prima volta in questo contesto, ha infranto il regolamento del GF Vip 7 comunque. La punizione, magari che coinvolga tutti, potrebbe arrivare a causa di Daniele Dal Moro. Daniele Dal Moro, regolamento infranto In realtà si è trattato di una semplice svista, l’ex gieffino Nip nonché ex tronista di Uomini e Donne, come il suo attuale coinquilino Luca Salatino, non haniente ...