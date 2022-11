Le migliori e peggiori performance del terzo live di X Factor 2022

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 11 novembre 2022) Era la puntata infernale di X, ilappuntamentodel talent. Si trattava infatti di una serata a doppia eliminazione, proprio alla vigilia della presentazione degli inediti da parte dei concorrenti. Doppi anche gli ospiti: Sangiovanni in apertura e la star internazionale Yungblud tra la prima e la seconda tornata di esibizioni, eppure non sono bastati ad alleviare l’inevitabile tensione da Hell(titolo - azzeccatissimo - di questo). Le fiamme hanno colpito anche i giudici, che hanno cominciato (finalmente, direbbero i fan dei toni accesi) a discutere, in particolare Rkomi (che a inizio puntata si è scusato per la cupaggine della settimana prima) e Fedez e quest’ultimo con Dargen. Al di là dei giudici e dell’Hell, ogni manche ha ...