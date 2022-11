Kvaratskhelia choc | “È salvo per miracolo” | l’annuncio sconvolge tutti!

(Di venerdì 11 novembre 2022): E’per”,Il giocatore georgiano non sta attraversando un bel periodo I problemi fisici alla schiena lo hanno tenuto fuori negli ultimi due turni di campionato. A questo si aggiunge il furto in casa che ha rischiato di diventare un vero dramma, come confessato dal padre. Se bisogna L'articolo proviene da Inews24.it.

...dell'infortunato: "Non sapevo - ha raccontato - che avrei giocato dall'inizio. Non partivo titolare da tanto tempo e l'ho scoperto nella riunione pre - partita. Per me era tipo uno,...Non è accaduto nulla a, hanno portato via l'auto e dei gioielli. Lui dormiva al piano ... Kvara è stato sotto, si è sentito violentato perché sono entrati a casa sua. Tutte le altre ...Kvaratskhelia choc: E' salvo per miracolo", l'annuncio sconvolge tutti! Il giocatore georgiano non sta attraversando un bel periodo ...Continuano i misteri legati al furto dell’auto prima della partenza per Bergamo: “Dio ha salvato Kvaratskhelia” “Dio ha salvato Khvicha, è successo qualcosa di brutto”. Parola di consanguineo stretto.