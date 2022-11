Jago | Banksy e TvBoy in mostra a Bologna

(Di venerdì 11 novembre 2022) La street art arriva acon unatrasgressiva che porta alla ribalta le opere più provocatorie di alcuni dei massimi street artist ed interpreti del nostro tempo. «e altre storie controcorrente» è il nome dellavisitabile a Palazzo Albergati dall'11 novembre al 7 maggio, con 60 capolavori di questi ed altri artisti alla stregua di Laika, Obey e Mr. Brainwash.la mattina dopo l'inaugurazione si è risvegliata con tre opere realizzate sui muri delle strade. A due passi da Palazzo Albergati, a via del Collegio di Spagna angolo Via Saragozza, è comparso una immagine firmatache si prende gioco del decreto sui Rave. Giorgia Meloni nella interpretazione dello street artist ...

Dall'11 novembre al 7 maggio gli enfants terribles dell'arte,e TvBoy, si danno appuntamento a Palazzo Albergati per raccontare, attraverso 60 capolavori, alcune delle storie più ...Fino al 7 maggio, Palazzo Albergati ospita un percorso espositivo sull'arte che 'fa discutere' e arriva al grande ...Il caschetto color oro e il volto sorridente di Raffaella Carrà e un Lucio Dalla con cappello in testa e un paio di ali bianche, in rispettoso omaggio a due bolognesi 'eccellenti'; ma anche l'immagine ...Il noto artista è arrivato in città per inaugurare la mostra a Palazzo Albergati. E ha lasciato il suo segno in città.