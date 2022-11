Intolleranza al lattosio | cos’è | sintomi | come si diagnostica

Biomed CuE

... il 90 per cento delle persone dell'Asia orientale nasce con un certo grado dial. Quando lo zucchero del latte non viene digerito bene, passa nel colon, dove i batteri lo ...Il film, per la gioia dei fan del genere, propone situazioni sopra le righe come mutilazioni da Toblerone, torture legate all'al, citazioni cinematografiche di ogni tipo, e ... Intolleranza al lattosio: cos'è, cause e come riconoscerla per trattarla Dopo settimane di pettegolezzi, Beatrice Valli svela di essere incinta del suo quarto figlio: ecco l'annuncio ufficiale.Pomodori, pane, latticini, frutta: tutto oggi sembra provocare disturbi, dall'orticaria all'obesità. Anche quando l'allergia non c'entra. Timori non sempre fondati. Ecco perché ...