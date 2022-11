Inghilterra | Southgate | “Abraham ha segnato poco nel momento sbagliato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) Garethha diramato la lista dei convocati dell’per il Mondiale in Qatar tra cui spicca l’assenza del centravanti della Roma, Tammy. Il c.t della nazionale inglese ha parlato dell’esclusione del numero 9 giallorosso: “Tammy hanel. Lo stato di forma è la cosa più importante”. Non è bastato il gol d ieri al Sassuolo adper strappare la convocazione. L’ex Chelsea si aggregherà quindi alla tournée della Roma in Giappone in programma a fine novembre. Qui di seguito l’elenco completo dei convocati dell’. Portieri: Pickford (Everton), Pope (Newcastle) e Ramsdale (Arsenal) Difensori: Alexander-Arnold (Liverpool), Coady (Everton), Dier (Tottenham), Maguire ...