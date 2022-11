Grande Fratello Vip | Micol Incorvaia canta Faccetta nera Scoppia la bufera e rischia la squalifica

Peraltro mentre Vega C è ormai felicemente operativo e si sta sviluppando ilmaggiore Vega ... Fu allora che condeterminazione e sicurezza nelle nostre capacità, fu deciso di realizzare ...Lo dice Marco Manetti , che colAntonio porta nuovamente al cinema il leggendario e ... anche per via dellastima che ha detto di provare per i Manetti, ha parlato di Altea come di "una ...Nella notte, o meglio all’alba, è scatto un bacio sulla bocca nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Chi se lo è scambiato L’ex compagno di Belen Rodriguez, e padre di sua figlia Luna Marì, Antoniono ...Sta facendo discutere non poco quello che è avvenuto nella casa del Fratello Vip poco prima della puntata andata in onda giovedì 10 novembre. Micol Incorvaia, mentre si truccava insieme ad altre… Legg ...