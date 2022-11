Dopo l' umiliazione russa a Kherson L' America dibatte sul carpe diem ucraino

(Di venerdì 11 novembre 2022) Torna a sventolare la bandiera ucraina. Da Washington i militari spingono per negoziati di pace, la Casa Bianca è molto più cauta. Orio Giorgio Stirpe ad Huffpost: "La perdita di prestigio militare da parteè devastante. Il problema per la pace restano i veti incrociati. Ritengo che al più sia possibile un breve cessate il fuoco"

