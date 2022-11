Dalla Cina un progetto per trasformare il deserto in terreno coltivabile

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) A causa degli evidenti cambiamenti climatici che hanno colpito il nostro Pianeta, il livello di siccità sta raggiungendo livelli critici. La desertificazione di molte aree sta riducendo sensibilmente la superficiee quindi, di conseguenza, si riduce anche la produzione di cibo. Soprattutto nelle aree in via di sviluppo questo scenario preannuncia una situazione catastrofica. Per questo motivo il professor Yi Zhijian, insieme a un gruppo di ricercatori della Chongqing Jiatong University in, ha messo a punto una tecnica che può consentire di combattere la siccità e la scarsità di cibo. Ilè stato denominato “Desert agricultural transformation” e consiste nel convertire la sabbia infertile. Per far ciò si utilizza una pasta a base di cellulosa vegetale in grado di fornire alla sabbia ...