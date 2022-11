(Di venerdì 11 novembre 2022) Dal 2014, tutti i nuovi veicoli immatricolati nella UE devono essere dotati di un sistema di monitoraggio delladegli(TPMS). In genere, imisurano ladegli ...

Vantaggi per l'aftermarket e le officine I nuovi sensori FIT a programmazione universale consentono ai grossisti e alle officine di coprire un'enorme quota del mercato dei veicoli con soli quattro codici prodotto, risparmiando ... Bosch Quick Fit, i sensori universali di pressione pneumatici Dal 2014, tutti i nuovi veicoli immatricolati nella UE devono essere dotati di un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS). In genere, i sensori misurano la pressione degli pneumatici ...