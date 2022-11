Beatrice Valli ho avuto problemi con la quarta gravidanza non riesco neanche ad alzarmi dal letto

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’influencerdopo aver confermato di essere in dolce attesa per lavolta, svela di averediversinei primi mesi di gestazione.Dopo l’annuncio ufficiale del quarto bebé in arrivo,ha raccontato qualche dettaglio inedito su come sta e come sta vivendo questi primi mesi die sembra proprio

di nuovo incinta, l'annuncio social I fan della coppia se ne erano già accorti, ma loro avevano smentito per attendere il momento giusto per dirlo. Aveva usato la scusa dell'...ha annunciato sui social di essere incinta. "Presto in sei" L'influencer aspetta il suo quarto figlio: è il terzo per lei e il marito Marco Fantini di Giovanni Ferrari S ono una delle ...Beatrice Valli e Marco Fantini saranno presto di nuovo genitori. «Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio», con queste parole e due splendidi ...L'influencer, dopo aver confermato di essere in dolce attesa per la quarta volta, svela di avere avuto diversi problemi nei primi mesi di gestazione ...