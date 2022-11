Anticipo liquidazione per i dipendenti pubblici | tutte le novità

L'Inps scende campo e si sostituisce alle banche per rendere l'dellaai dipendenti pubblici un po' meno oneroso, nell'attuale contesto di tassi di interesse crescenti. Tutto parte dai tempi biblici che un lavoratore della pubblica ...... le date ufficiali di Lorenzo Longhitano Il Black Friday 2022 inizia in: le date e le app ... fondatore di Binance , che aveva quindi annunciato pubblicamente ladelle ...L'anticipo dovrebbe essere concesso in ordine cronologico ... "Consentirà ai dipendenti pubblici, che per legge devono attendere molto tempo per aver la loro liquidazione, di poter accedere a un tasso ...L'ente guidato da Tridico si vuole sostituire alle banche per erogare il prestito che permette ai lavoratori della Pa di ottenere prima del tempo il Tfr o il ...