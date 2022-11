Terremoto e trivelle | il connubio esplosivo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nel frullato della propaganda politicae terremoti entrano prepotentemente entrambi, in una correlazione simbiotica da far impallidire, ancora una volta, la scienza. I fatti sono quelli ...

L'europarlamentare verde poi, dopo la pioggia di critiche che era arrivata anche dai geologi (impensabile che lesiano causa del) è costretta a precisare: "Non ho scritto che le ...Ma cosa c'entra ilcon leNulla. Lo ha spiegato il presidente dell'Ordine dei Geologi delle Marche, Piero Farabollini, che ha escluso "ipotesi che il sisma sia stato causato dalle ...I geologi:la fascia costiera-marittima delle Marche rappresenta una delle tre zone sismo-tettoniche della nostra regione. Escluse ipotesi del sisma come conseguenza delle trivellazioni in Adriatico ...Il presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: «Impianti minerari e perforazioni raggiungono profondità che non hanno legame con eventi sismici, altre attività possono invece gener ...