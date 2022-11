Romero-gol e 1-0 al Monza | Lazio seconda in classifica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Vittoria sofferta e conquistata con i denti dallache batte di misura 1-0 ilnella 14ª giornata di Serie A e vola al secondo posto, agganciando il Milan. Il gol decisivo arriva al 69? del secondo tempo con la firma del giovane Luka.L’entusiasmo per il derby vinto contro la Roma non doveva essere una distrazione, Sarri si era raccomandato con la squadra. Eppure, dopo una conclusione di Milinkovic-Savic in avvio di gara, sono gli uomini di Palladino a prendere in mano il pallino del gioco. Una buona occasione di Colpani e al 13? un capolavoro assoluto di Petagna, che di tacco manda in rete il vantaggio del. La gioia dura poco, il controllo del Var annulla il gol per fuorigioco. I biancocelesti reagiscono alla sberla sfiorata, si rendono pericolosi prima con Pedro e poi con ...