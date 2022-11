Polonia | ufficiale la convocazione di Glik per Qatar 2022

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEra una pura formalità ma con l’annuncionon ci sono più dubbi: Kamilparteciperà ai Mondiali di. Il commissario tecnico della, Czes?aw Michniewicz, ha reso noti i suoi 26 convocati nel corso della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio a Varsavia. Il difensore, tornato di recente a piena disposizione di Fabio Cannavaro dopo oltre un mese di stop, è pronto a rappresentare il suo Paese nella corsa alla coppa più ambita. Per l’ex Torino e Monaco l’ultimo impegno con la maglia del Benevento prima della partenza per ilè rappresentato dal confronto esterno con la Spal di sabato al Paolo Mazza di Ferrara (ore 14). Laè stata inserita nel gruppo C con Messico, Arabia Saudita e Argentina. Il debutto ...

