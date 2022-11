Pamplona | ultras del Barcellona assaltano un bar

Tensione aprima del big match tra Osasuna e Barcellona.dei blaugrana hanno dato il via a violenti incidenti nella città ......a. Il video è virale ed è stato pubblicato anche da ' As ': prima dell'inizio della partita con l'Osasuna, all'interno di un bar alcuni tifosi del Barcellona, appartenenti al gruppo...Ultras Inside : Tifosi dell' AJAX 2/2 festeggiano a Madrid per il passaggio turno Champions League Hooligans Ultras. UltrasInside ...Scene di incredibile follia a Pamplona, dove dei "tifosi", se così possono definirsi, del Barcellonam hanno assaltato un bar dopo la vittoria in casa dell'Osasuna ...