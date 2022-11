Milan | Pioli | “Il calcio è arte | non scienza Troppo poco spazio ai giovani”

L'emozione è palpabile, Stefanolo ammette prima ancora di prestarsi alla curiosità dei presenti: poco più di 350 persone, ... L'intervento dell'allenatore delconclude il convegno "...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie I numeri di Kalulu alIn questa stagione,ha puntato su Kalulu soprattutto in Champions , dove il francese ha giocato tutte le ...Anche in questo caso, molti spingevano per l'acquisto di un centrale, invece Stefano Pioli ha scelto di spostare da destra ... Pensieri Bleus Kalulu si è così trasformato in un elemento chiave del ...Arriva il primo rinnovo di contratto in casa Milan. Non è il più atteso e chiaccherato, ossia quello di Leao, ma è sicuramente un giocatore importante nello scacchiere rossonero Si tratta di Pierre Ka ...