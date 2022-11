Maria Fida Moro | “Felice per Meloni premier | e non grazie a quote rosa”

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – “Le donne possono farcela: non sono personaggi di serie B e ribadirlo non è inutile”. Lo scrivein una riflessione diretta allaGiorgia. “Il nostro attuale presidente del Consiglio dei ministri è una donna. Che è anche una giovane mamma ed io ne sonocome donna, come madre e come persona – scrive la figlia dello storico leader Dc – Giorgiaè arrivata dove è, a capo del governo italiano, nona delle stralunate(che a ben vedere suonano vagamente ‘offensive’), ma ad una grande passione, un duro lavoro e ad un percorso irto di ostacoli e tutto in salita”. Certo, puntualizza, “come è ovvio non condivido ogni singolo ...

