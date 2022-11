Lucas Peracchi | da Uomini e Donne a star di Onlyfans | “Pagano per avere le mie mutande | con quei soldi ho comprato casa di mia nonna”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sule suee i suoi calzini vanno a ruba. Così come i video dei suoi lucidi pettorali in azione o la foto fetish del piede. Pagati talmente bene chePetracchi, ex tronista di “”, è riuscito persino a ricomprare ladei suoi nonni. A Borla di Vernasca, nel piacentino. Complice e foriera di questa realizzazione immobiliare dal contenuto affettivo è stata la mutanda. Non sappiamo se un boxer o uno slip classico. Di certo però un indumento a cui sulla celebre piattaforma digitale è stato attribuito un valore enorme. E così, giorno dopo giorno, il 36enne personal trainer ha coronato uno dei suoi sogni: andare a vivere nella dimora che da sempre desiderava. Quanto gli hanno dato per quel capo intimo indossato? “Sicuramente più di quanto prendevo ...

Isa e Chia

, star di Onlyfans: 'Mi pagano per avere le mie mutande, con quei soldi ho comprato casa di mia nonna' Centinaia di milioni Oltre 300 milioni di dollari il totale delle truffe che ...La nuova vita diche ha comprato casa dei nonni spedendo le mutande alle fan oppure muovendo i pettorali e mostrando i suoi piedi Per lui è un modo decisamente migliore e meno stancante del lavoro in ... Uomini e Donne, nuovo amore per Lucas Peracchi Lucas Peracchi ha ricomprato casa dei suoi nonni spedendo le mutande alle fan ed ora vive in quell'abitazione a Borla di Vernasca nel Piacentino ...OnlyFans usato per guadagnarsi uno stipendio, per avere visibiltà o per realizzare un sogno. Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, quel ...