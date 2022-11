Londra | nuovo sciopero della metro | nel caos 9 linee su 11

Agenzia ANSA

Oggi e' il turno dei lavoratori della metropolitana di, giunti alla sesta astensione dal lavoro di 24 ore dall'inizio dell'anno, che protestano anche contro le nuove regole sul trattamento ...Ulteriori spunti rialzisti favoriscono untarget stimato verosimilmente in area 13,34. Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo ... Gb: nuovo sciopero nella metro di Londra, nel caos 9 linee su 11 Oggi e' il turno dei lavoratori della metropolitana di Londra, giunti alla sesta astensione dal lavoro di 24 ore dall'inizio dell'anno, che protestano anche contro le nuove regole sul trattamento ...Milano passa in riazlo dello 0,3% in scia alle trimestrali e dopo che l'Eurotower ha aumentato a 250 miliardi il limite di bond acquistabili in cambio di contanti. Il resto dell'Europa viaggia misto i ...