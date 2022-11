Lo Monaco | Il campionato ha un solo padrone ed è il Napoli e sulla sosta' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 10 novembre 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo. Questo quanto detto dal dirigente sportivo: "Sottil e Spalletti sono due allenatori completamente diversi, non si possono comparare. Per attitudine e concezione del calcio che hanno rispettivamente. L'Udinese è ben guidata, Sottil sta dimostrando di stare benissimo in Serie A dopo tanti anni di gavetta. E' una squadra molto pericolosa la sua, una davvero tosta da affrontare per chiunque. Ildovrà stare attento soprattutto sulle palle inattive. Ile il grande vantaggio? Il predominio degli azzurri non è frutto di un momento di forma, anzi. La squadra si è calata in una realtà totale. Capiterà qualche gara dove avrà delle difficoltà, ma il valore e la mentalità degli azzurri non è in dubbio. Non penso che periodi di scadimenti di ...