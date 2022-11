Calciomercato.com

Il bilanciodel mezzo che è andato completamente distrutto, ma per fortuna si è evitata la ...sono stati placati dall'immediato intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di. ...Uncon tanto spirito e volontà è riuscito a vincere la sua prima partita casalinga superando l'... Poi Baronidei calciatori andati in gol partendo da De Francesco. "Federico è un ragazzo che ... Lecce, parla l'agente di Baschirotto: 'Che percorso per arrivare in A! Il gol all'Atalanta...' Una giornata e ammenda per Dejan Stankovic. La decisione del Giudice Sportivo è quella di fermare per un turno l'allenatore della Samp, che non ci sarà nella partita di Genova contro il Lecce. Rosso p ...Slitta ancora il processo Tap in corso a Lecce, stavolta per un difetto di notifica dell'anticipazione dell'udienza disposto la scorsa volta. Il giudice monocratico Maria ...