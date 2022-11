Le Marche tremano ancora | avvertita una forte scossa di terremoto

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un’altradi, di magnitudo 4.0, è stataal largo della costa pesarese. Lo conferma l’Ingv. Laè stataa Pesaro, Senigallia, Fano, Jesi, Ancona e altre città delle. DATI #RIVISTI #ML 4.0 ore 13:35 IT del 10-11-2022, Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) Prof=9Km #INGV 33328831 https://t.co/UCXRbISkjN— INGVterremoti (@INGVterremoti) November 10, 2022 Notizia in aggiornamento su Open Leggi anche: Come si è propagata l’onda sismica al largo delle: l’impressionante ricostruzione di Ingv – Il video, il presidente della Regione Acquaroli: «Per il momento non risultano danni gravi, la situazione è in ...