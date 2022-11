Le attiviste del clima tentano di incollarsi al quadro di Warhol ma la colla fa cilecca – Il video

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il tentativo dialdi Andy“Campbell’s soup” da parte di duedelaustraliane non è andato a buon fine. Perché la performance che doveva andare in scena alla Galleria nazionale di Canberra è stato abbandonato ieri dopo che le due donne avevano usatodi scarsa qualità che tardava a consolidarsi. L’azione è stata condotta da un gruppo chiamato “Stop fossil fuel subsidies Australia”, che si oppone alle sovvenzioni delle energie fossili. Il mese scorso tre attivisti del gruppo Extinction Rebellion sono stati arrestati a Melbourne dopo che due di loro si sono inte alla copertura protettiva del“Massacro in Corea” di Pablo Picasso nella National Gallery di Victoria. su ...

