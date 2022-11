Inghilterra | sorpresa per Qatar 2022? Tomori potrebbe restare a casa

Milan News 24

in vista delle convocazioni per Qatar 2022 Si vocifera della possibile esclusione di Tomori Come riferito dal Daily Telegraph, Fikayo Tomori potrebbe essere escluso dalla lista ...Ascolta 'Milan, comunicazione arrivata da Londra per Broja: su Okafor e una soluzione a...'... Massara e Maldini stanno guardando con attenzione anche in Francia e ine da uno di ... Inghilterra, sorpresa Tomori: non sarà convocato per il Mondiale Con grande sorpresa, Fikayo Tomori non sarà convocato dall’Inghilterra per il prossimo Mondiale in Qatar. Le ultime ...I terzini sembrano essere l'arma migliore da sfruttare in questi Mondiali dato che anche Tagliafico e Jordi Alba sono ancora delle frecce affidabilissime per Argentina e Spagna al pari di ...