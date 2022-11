Infortunati Juventus | le novità su Paredes | Vlahovic e occhio a Chiesa

Leggi su serieanews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Cambia la situazionedellaa poche ore dalla sfida di campionato contro il Verona. Come confermato da Allegri in conferenza stampa, i bianconeri recupereranno alcune pedine fondamentali Torna il sereno in casaper quel che riguarda la situazione infortuni. Come confermato da Allegri in conferenza stampa, il tecnico juventino potrà contare sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.