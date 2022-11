È scontro tra Italia e Francia sui migranti

(Di giovedì 10 novembre 2022) Laha sospeso il trasferimento e l’accoglienza prevista di 3.500attualmente in. È quanto ha annunciato il ministro dell’Interno transalpino, Gerald Darmanin. Il ministro dell’Interno francese Darmanin ha comunicato che laha sospeso l’accoglienza di 3.500attualmente in“L’era il primo beneficiario del meccanismo di solidarietà europeo per la ricollocazione deirifugiati in Europa”, ha ricordato il ministro per il quale “la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo è un problema europeo, che riguarda tutti e che ha bisogno di una risposta europea”. “È il governono che ci rimetterà – ha aggiunto Darmanin – poiché noi eravamo impegnati con la Germania a ...

tutto, perfino il confinela vita e la morte, non sono più gli stessi Unendo zombie - movie e ... da 007 al Batman di Tim Burton, da Labyrinth a Alien:Finale. Scenografo e Art Director, è ...Selvaggia Lucarelli vs Ludmilla Radchenko:socialla giornalista e la moglie dell'inviato delle Iene Matteo Viviani Ludmilla Radchenko , la moglie di Matteo Viviani , l'inviato de Le Iene per il caso del doppio suicidio di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sui migranti è scontro aperto fra il governo Meloni e Parigi. La Francia ha sospeso i ricollocamenti di 3.500 rifugiati.