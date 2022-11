Dimessa dal Santobono la bimba lanciata da una finestra a Fisciano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È statanel pomeriggio dall’ospedale “” di Napoli ladi due anni che, lo scorso 30 ottobre, era statanel vuoto da unadel terzo piano a(Salerno). Un dramma per il quale è stato arrestato il papà, un 40enne, che durante l’interrogatorio di garanzia ha ammesso le proprie responsabilità. La, a seguito dell’impatto – che era stato attutito da una rete in ferro – aveva riportato una frattura scomposta dell’omero. Operata dai medici del nosocomio partenopeo, è statadopo undici giorni. In mattinata, tra l’altro, il tribunale dei minori di Salerno ha emanato il provvedimento che ha disposto l’affidamento congiunto dellaalla madre ...

Agenzia ANSA

