Daniel Craig sexy più che mai nello spot per Belvedere Vodka VIDEO

(Di giovedì 10 novembre 2022)è il protagonista della nuova campagna promozionale di. Nonostante abbia deciso di abbandonare il ruolo di 007 con No Time To Die, l’attore è stato confermato dalla marca polacca dia base di segale come testimonial., della durata di due minuti e mezzo e diretto da Taika Waititi,dà sfoggio di tutto il suo sex appeal mostrandosi anche un più che discreto ballerino. Nel nuovodi, la cui fotografia è stata curata da Juergen Teller,scende da una Rolls Royce, acconciato in Louis Vuitton, Dior Homme e Tiffany. Dopodiché inizia a danzare con disinvoltura nei saloni ...

...eConway. Tomb Raider , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film azione, avventura, fantasy del 2018 di Roar Uthaug, con Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins,Wu,...Prima di recitare insieme in Glass Onion - Knives Out , il nuovo film di Rian Johnson, Dave Bautista eavevano già condiviso la scena in Spectre , il Bond movie diretto da Sam Mendes arrivato nelle sale nel 2015 ( LEGGI LA RECENSIONE ). LEGGI - Dune: capitolo due, Dave Bautista si rasa la ...Chi ha ucciso lo scrittore di best-seller, nella sua villa di Los Angeles In prima tv su Rai1 in prima serata, stasera arriva il mystery che ha rilanciato il genere «Agatha Christie rivisitato». Un o ...Smessi i panni di 007, l'attore british interpreta, ancheggiando e con un paio di grills sui denti, la nuova campagna Belvedere Vodka diretta da Taika Waititi con la musica di Rita Ora e Giggs ...