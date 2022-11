Covid | in Campania contagi stabili | quattro decessi in due giorni

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRestano, in, i. Secondo i dati del Bollettino della Regionesono 1.723 i neo positivi alsu 12.939 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 13,1%, oggi è 13,31%.nelle ultime 48 ore; altri due deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 11 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); resta a fermo a 261, invece, il numero dei posti letto occupati in degenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

