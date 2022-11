(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il sindaco fa il bilancio del suo primoal Campidoglio: per lui tutto va bene, ma per ini no

ilGiornale.it

L'eco delstorico del 2017, registrato dalla Gazzetta Ufficiale, in 443mila euro, rimbomba forte ancora oggi e quest', dopo un lustro, la politica sembra finalmente avere espresso la volontà ...L'scorso Auteri salutò l'Adriatico ad una giornata dalla fine del campionato e prima dei play - off. Unclamoroso, il breve regno di Auteri, anche se a lui restano ascritte alcune buone ... Un anno di flop: ecco la Roma immaginaria di Gualtieri L'attaccante belga si sta guadagnando di partita in partita la palma di flop della stagione ... quello che faceva Kessie lo scorso anno. Otto punti da recuperare a questo Napoli sembrano essere troppi ...L’eco del flop storico del 2017, registrato dalla Gazzetta Ufficiale, in 443mila euro, rimbomba forte ancora oggi e quest’anno, dopo un lustro, la politica sembra finalmente avere espresso la volontà ...