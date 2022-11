Calciomercato.com

Dopo l'esperienza nelle giovanili dele qualche prestito sembravi in fase di decollo, poi ... Dopo il Toro ha sostituito Bava con, il nuovo ds ha deciso di fare qualche cambiamento e io ...Sullo stesso argomento CalciomercatoPrima della trasferta di Bologna elettrostimolava ... In privato, con Cairo e, Juric invocava l'arrivo di Pellegri un anno fa già in questo periodo. ... Torino, Vagnati: 'Non parliamo già di mercato, ci vuole rispetto per i giocatori che abbiamo' Le dichiarazioni dei protagonisti prima dell'inizio della sfida tra granata e blucerchiati, valida per il 14^ turno di Serie A ...Alla fine però nessuna offerta arrivata dalle parti di Wolfsburg è stata convincente, così il giocatore ha tentato di ripiegare nuovamente sul Torino. Troppo tardi, per Vagnati. “Voleva tornare, ha ...