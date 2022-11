Moratti contro la destra sugli immigrati? Ecco quando lei che figuraccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) «E ora uniamo i riformisti» sparacchiava ieri a pagina 3 di Repubblica Letizia, aspirante federatrice del centrosinistra in Lombardia e nuovo bizzarro faro del progressismo illuminato milanese. No, non è uno scherzo: parliamo della stessa Letiziache qualche anno sfilava per le vie di Milano al fianco di Mario Borghezio, dietro allo striscione "zingari föra di ball", alle fiaccolate per la sicurezza e la legalitài governi Pd. Più che una metamorfosi, pare una patetica mascherata. E ora il problema non è tanto capire con quale faccia lacerchi di riciclarsi a sinistra con un simile trascorso. Il vero mistero è come si faccia a pensare che qualcuno possa davvero abboccare. Eppure lei ci crede e lancia un appello "agli amici del Pd" sperando (vanamente, Letta ha detto no) di diventare il ...