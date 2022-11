Molfetta | iniziativa di McDonald’s | raccolti circa 168 chili di rifiuti da 65 volontari Littering

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Di seguito un comunicato congiunto di Gran Shoppinge Mc Donald’s: Quarantadue sacchi, pari a168kg dida 65. Ecco i numeri dell’di“Le giornate insieme a te per l’ambiente”, tenutasi agiovedì 3 novembre. Una giornata dedicata alla lotta contro gli effetti del, ossia dell’abbandono deinell’ambiente, organizzata con la collaborazione del comune di. L’attività di riqualificazione, che ha visto all’operai dipendenti del ristorantedi, ha interessato la zona industriale. “Le giornate insieme a te per l’ambiente” – che nel 2021 sono state realizzate in ...

Noi Notizie

È questo il "titolo" che il Centro diocesano vocazioni - Seminario vescovile diha dato ...e diocesano degli incontri con i ministranti e l'esclamazione scelta per il titolo dell'- ...L'solidale promossa in tutti i punti vendita Joe Zampetti torna il 4 e il 5 Novembre. ... Angeli D'amare Barletta: Enpa Barletta Bisceglie: Enpa Barletta - I Figli di Nessuno: Lega ... Molfetta: iniziativa di McDonald's, raccolti circa 168 chili di rifiuti da 65 volontari MOLFETTA (BA) – 42 sacchi, pari a circa 168 kg di rifiuti, raccolti da 65 volontari. Ecco i numeri dell’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, tenutasi a Molfetta giovedì ..."C'è gioia vera con Te!". È questo il "titolo" che il Centro diocesano vocazioni - Seminario vescovile di Molfetta ha dato agli incontri per i ministranti della diocesi, che partiranno oggi e si svolg ...