Mattia Torre rivive a teatro grazie a Sorrentino

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 9 novembre 2022)fare«E già un classico, come Eduardo» Il Messaggero, di Gloria Satta, pag. 23, geniale drammaturgo, regista e autore (Boris, un titolo per tutti), moriva il 19 luglio 2019 a soli 47 anni. Oggi, «per i 50 che non ha potuto compiere», il premio Oscar Paolocura la regia televisiva dei suoi testi teatrali più famosi: Gola, Perfetta, Qui e ora, Migliore, 456, In mezzo al mare. Complessivamente intitolati Sei pezzi facili, gli spettacoli andranno in onda il sabato a partire dal 19 novembre su Rai3 (produzione Fremantle in collaborazione con The Apartment – Gruppo Fremantle per RaiCultura).L’AMBRA JOVINELLI Alcuni sono monologhi, altri hanno un impianto corale. Ma sono interpretati tutti dagli attori che, vicinissimi ...