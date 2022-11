Marche | terremoto devastante | è stato un miracolo | il video che lo dimostra

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un violentissimoalle 7.07 del mattino, una scossa che ha fatto tremare lee che si è sentita in tutto il centro Italia, fino al Veneto. Secondo quanto diffuso dall'Ingv, la magnitudo è stata di 5.5, la prima stima era stata di 5.7, L'epicentro nella costa marchigiana pesarese, alla profondità di 8 chilometri. Dopo la prima scossa, una ventina di episodi meno gravi, insomma un lungo sciame sismico, la scossa più forte di magnitudo 4. Come detto segnalazioni da molte regioni: Veneto, Umbria, Lazio, Romagna adriatica e Toscana. Paura soprattutto nelle, dove la gente si è riversata in strada. #Sisma nelle #, #calcinacci per strada e danni in un supermercato ad #Ancona#pic.twitter.com/eedkpk1Z0k — AGTW (@AGTW it) November 9, 2022 Sospeso il traffico ...

Una forte scossa diè stata registrata alle 7.07 dall'Istituto nazionale di geofisica in provincia di Pesaro ... In molte città dellele persone sono in strada e sono decine le ...La scossa diè stata talmente forte da essere avvertita anche a Roma , nelle altre Regioni del Centro Italia, in Veneto e in Trentino - Alto Adige .nelle, caduti calcinacci alla stazione di Ancona DAGLI SCAVI San Casciano dei Bagni (Siena) come Riace, dall'acqua 24 statue di bronzo INUTILI I SOCCORSI Milano, 14enne in bicicletta ...BOLOGNA – Lo schermo comincia a tremare e lui, il conduttore Massimo Foghetti, dice che c’è un terremoto, “una forte scossa di terremoto” che “ha colpito la città Fano”. Mantiene un controllo ...MeteoWeb Un forte terremoto è stato avvertito oggi, alle 07:07, al Centro/Nord Italia, in numerose regioni, con segnalazioni da Friuli Venezia Giulia… Leggi ...