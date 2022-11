L' ipocrisia di Conte | fa il pacifista sull' Ucraina ma tace su Regeni Perché all' Egitto vendeva armi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Le due facce di Giuseppe, ancora una volta. L'ex premier ha già abituato gli italiani a giravolte improbabili e stavolta ha superato se stesso. Negli stessi giorni in cui si sgola per contrastare il nuovo invio di armamenti in, non si unisce all'opposizione nel coro di attacchi a Giorgia Meloni per la missione egiziana che ha segnato un riallacciamento dei rapporti tra il governo italiano e il premier Al Sisi. Un silenzio dovuto a una circostanza evidenziata oggi da Francesco Verderami sul Corriere della sera: all'epoca degli esecutivi guidati da "Giuseppi", infatti, l'Italia era tra i maggiori fornitori diall'. E questo nonostante il caso del ricercatore rapito e ucciso fosse già oggetto di tensione tra i due Stati. "Il primo - alleato della Lega - aveva deciso di vendere armamenti per ...