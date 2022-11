Lascia il cane sul balcone | scatta la maxi multa da 6mila euro | ma era in sala parto

Prima, però, si è assicurata di preparare acqua e cibo a sufficienza per il, sistemato su un terrazzino della casa per un'assenza ipotizzata di poche ore. E adesso è arrivata la condanna . L'...Secondo l'accusa della Pm Tiziana Berlinguer, che ha chiesto la condanna a 5mila euro di multa, la neo mamma avrebbe dovuto avvisare qualcuno che andasse a prendere il. L'animale è rimasto da ...Lasciare il cane sul balcone è un reato. E da oggi lo sa bene anche una mamma di Sanremo che è stata condannata per aver lasciato per oltre 15 ore il cane sul terrazzo. Il ...A Sanremo una mamma è stata condannata per aver lasciato per oltre 15 ore il cane sul balcone: il reato è maltrattamento di animali e per questo le è stata comminata una multa di 6mila euro. La donna ...