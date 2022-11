I basilischi | al via il crowdfunding per l' esordio di Lina Wertmüller in versione Blu-Ray

(Di mercoledì 9 novembre 2022) E' stato appena annunciato ilper pubblicare larestaurata del sorprendentediintitolato I. CG Entertainment ha ufficialmente annunciato che grazie alla collaborazione con IntraMovies è ora attiva la campagna diper pubblicare I, il folgorantecinematografico del premio Oscar, per la prima volta inrestaurata in qualità Blu-Ray. La Limited Edtion Numerata da collezione sarà accompagnata da un esclusivo Booklet curato dallo storico e studioso di cinema Paolo Speranza, direttore di "Cinemasud" e della collana editoriale "Quaderni di Cinemasud". L'edizione sarà realizzata solo ...

La Limited Edtion Numerata de I basilischi sarà così composta: Blu-ray del film nella nuova versione restaurata, da nuovo Master HD; Slipcase di cartone.