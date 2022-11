Guai per Don Biancalani | arriva l’ordinanza di sgombero Lui frigna | “Mi perseguitano”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Pistoia, 9 nov — Don, la nuova puntata della telenovela Un centro di accoglienza in parrocchia. Si addensano le nubi dellosul «camping per immigrati» improvvisato nella parrocchia di Vicofaro che da anni è oggetto di scontro trae i suoi pupilli — che vivono a decine, a volte centinaia, ammassati in canonica e in chiesa in condizioni di igiene e sicurezza che definire «precarie» è ancora un complimento — e i residenti della zona, esasperati dal degrado, dagli episodi di violenza che esplodono tra gli ospiti del don, dalla sporcizia.ancora neiTanto da spingerli a incontrarsi nello studio del notaio Marrese per costituirsi in un comitato per lodella struttura. Lo stesso gruppo, nel pomeriggio di ieri, aveva avuto un colloquio ...