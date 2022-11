Fuori programma in Vaticano | bimbi irrompono sul palco e “interrompono” il Papa

Leggi su ilfaroonline

Città delall'udienza generale: due bambini salgono sulla pedana in piazza San Pietro accanto al Pontefice. Bergoglio, che poco prima aveva esordito in piazza "Fa un po' freddino ma è bellò, ha colto l'occasione del gesto spontaneo dei bambini per osservare: "Loro non hanno detto 'ho paura', sono venuti qui direttamente ; così noi dobbiamo essere con Dio, direttamente". "Loro – ha aggiunto – hanno dato l'esempio di come dobbiamo comportarci con Dio. Andare avanti, lui ci aspetta sempre. Mi ha fatto bene vedere la fiducia di questi due bambini: è stato un esempio per tutti noi. Avviciniamoci al Signore così, con libertà!".