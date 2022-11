Con lo sbarco di Ocean Viking a Marsiglia | l' Italia sarà meno sola sul fronte migranti?

Due i natanti giunti a poche miglia dal porto,a bordo 41 e 43 persone. Nel primo gruppo, c'erano 14 donne e un minore, nel secondo invece 21 donne e 5 minori. Al momento dellodegli 84 ...Due i natanti giunti a poche miglia dal porto,a bordo 41 e 43 persone. Nel primo gruppo, c'erano 14 donne e un minore, nel secondo invece 21 donne e 5 minori. Al momento dellodegli 84 ...«Siamo ancora al largo della Sicilia, in zona Sar, ma ci stiamo spostando in direzione della Corsica dove c'è il primo porto sicuro, escludendo quelli dell'Italia, che non ne ha concessi. Usciremo dal ...Due i natanti giunti a poche miglia dal porto, con a bordo 41 e 43 persone. Nel primo gruppo, c’erano 14 donne e un minore, nel secondo invece 21 donne e 5 minori. Al momento dello sbarco degli 84 ...