Bruxelles dà un’altra spallata all’austerity La sovranista Berlino dice di no

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Gentiloni presenta le proposte sul Patto di stabilità e crescita: si guarderà alla spesa netta dei paesi membri e ognuno negozierà con la Commissione un percorso di rientro del debito con investimenti e riforme in 4 anni, che possono diventare 7. Ma il Nord frugale promette battaglia

