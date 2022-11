Ascolti tv ieri | martedì 8 novembre 2022 | quanto ha fatto Il Collegio 7? Dati auditel e share

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ecco glitv dihala quinta puntata de Il7 in onda in prima serata su Rai 2? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Il, chi è la voce narrante quest’anno? Addio a Giancarlo Magalli, ecco chi ètv di...

... Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.539.000 spettatori (7.3%); La7: Otto e Mezzo ha informato 1.769.000 spettatori (8.4%);tv martedì 8 novembre 2022: il pomeriggio Alberto Matano ...tv,sera: Divorzio a Las Vegas vs Bayern Monaco - Inter. Auditelsera, 8 novembre 2022 Sfida Rai1 e Canale 5: "Divorzio a Las Vegas" vince sul film 'Il diritto di opporsi'. Rai 1 : ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 8 novembre 2022 ...L'8 novembre 2022 vince la serata Rai 1 con il minimo sforzo: niente da fare per Canale 5 e malissimo su Rai 2 Il collegio ...