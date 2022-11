Arriva l’inverno | scatta l’obbligo di catene a bordo auto | tutte le strade interessate

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma – Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigoredio pneumatici invernali sulestatali e raccordistradali in gestione nel Lazio. Ciclomotori e motocicli sono esenti dale potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.leNel dettaglio, lesono: SS 17 “Dell’appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico” dal km 0 al km 12,250, SS 155 “di Fiuggi” dal km 2,100 al km 3,050, SS 156 “Dei Monti Lepini” dal km 5,100 al km 24,000, SS 2 “Via Cassia” dal km 41,400 al km 61,900 dal km 68,600 al km 79,750, dal ...