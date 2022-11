“Alessandro Borghese 4 Ristoranti” | lo show per la prima volta in chiaro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Insu TV8 Per lain, su TV8, arrivano le nuove puntate di. Il programma con l’amato chef, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, andrà in onda da domani, 10 novembre, ogni giovedì, alle ore 21.30. Inizia un nuovo viaggio da nord a sud dell’Italia per l’iconico van dai vetri oscurati dello chef, pronto a mettersi alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazione italiana e ad arbitrare nuove elettrizzanti sfide. Ritorna il programma cult della televisione italiana che ha creato un’abitudine e ha trasformato semplici ristoratori in determinati e agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile ...

UdineToday

... sfidano la crisi e aprono la loro pizzeria Investito mentre attraversa la strada, grave un 70enne a Palazzolo dello Stella Il saluto tutto in Friulano dia Udine per 4 Ristoranti ...... sfidano la crisi e aprono la loro pizzeria Investito mentre attraversa la strada, grave un 70enne a Palazzolo dello Stella Il saluto tutto in Friulano dia Udine per 4 Ristoranti ... Alessandro Borghese in città, le prime parole: "Che posto meraviglioso" Il conduttore del format di successo "4 Ristoranti" era stamattina in piazza Libertà. "Meravigliosa" Alessandro Borghese, conduttore di 4 Ristoranti, ha affidato a una storia su Instagram il suo entus ...Per l’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato: “L’obiettivo è far vivere la Run Rome The Marathon tutto l’anno, per generare occasioni di promozione e ...