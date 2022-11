Ultime Notizie – Migranti | Meloni | “Cittadini chiedono di difendere confini | non tradiremo parola data”

(Di martedì 8 novembre 2022) “Finora gestione inadeguata, crescente clima di insicurezza. Porre un freno, stop morti in mare e trafficanti” “In tema di sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale, gli italiani si sono espressi alle urne, scegliendo il nostro programma e la nostra visione”. Così su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia. “Negli ultimi anni – afferma – abbiamo assistito a una gestione inadeguata del fenomeno, che ha prodotto grandi ed evidenti disagi: hotspot al collasso, sbarchi aumentati, Forze dell’Ordine allo stremo. E il tutto ha portato a un crescente clima di insicurezza generale”. “Il nostro obiettivo – sottolinea– èla legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona. Per questo vogliamo mettere un freno all’immigrazione clandestina, evitare nuove morti in mare e combattere i trafficanti di esseri ...

Sky Tg24

Ma attenzione: i viola hanno perso ledue partite in casa in Serie A, con quattro gol subiti ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le8 novembre 2022TEMI: carcere di udine carcere udine carcere via spalato udine detenuti udineudine protesta carcere udine protesta udineProtesta nel carcere di Udine, i detenuti si ... Governo Meloni, news. Esecutivo al lavoro su Manovra, domani vertice con i sindacati. LIVE L'ex difensore della Lazio Raffaele Sergio è intervenuto ai microfoni di TMW News per dire la sua sulla vittoria dei biancocelesti nel derby e non solo: "Il successo ha ...Continua il forte calo del bitcoin che scende intorno ai 18 mila dollari. La regina delle criptovalute si attesta infatti a 18.382 dollari, in ...