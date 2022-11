Tram investe e uccide un 14enne in bicicletta a Milano Il sindaco Sala proclama il lutto cittadino

(Di martedì 8 novembre 2022) Tragedia adove un ragazzo di 14 anni è stato travolto e ucciso da undi linea. Tutto è accaduto verso le 8,15 in via Tito Livio, in zona Calvairate, con il giovane che come ogni mattina stava pedalando sulla suaper raggiungere la propria scuola assieme all’inseparabile compagno di banco, rimasto illeso. Sfortunatamente quella che sembrava una giornata come tante, si è trasformata in tragedia perché qualcosa è andato storto. Proprio mentre i giovani stavano attraversando i binari, L.M. è rimasto bloccato e malgrado il conducente delabbia suonato e tentato di frenare il convoglio, non c’è stato nulla da fare. L’impatto è avvenuto a poche decine di metri dall’ingresso della scuola ma la notizia del terribile impatto è arrivata ai suoi compagni verso le 11.30 quando i suoi compagni hanno ...

