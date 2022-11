Tragedia a Milano | 14enne investito dal tram La dinamica

(Di martedì 8 novembre 2022) ancora da accertare. L’autista non sarebbe riuscito ad evitare il giovane Non c’è stato nulla da fare il ilche questa mattina è statoda unmentre stava percorrendo sulla sua bicicletta via Tito Livio. L’incidente è stato registrato intorno alle ore 8 di oggi, 8 novembre, e stando alle prime ricostruzioni, il giovane stava attraversando la strada dove non vi sarebbe un vero e proprio passaggio, ma solo del cemento a tra i binari per garantire l’attraversamento. All’incrocio tra via Tito Livio e via Marcellino Ammiano, il giovane sulla sua bicicletta è stato travolto dal. Nell’impatto, il mezzo ha trasportato la bici del giovane per diversi metri. Subito sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale del 118, ma nulla si è potuto fare per salvare la vita al giovane. Leggi anche: CATANIA, ...

