Ruba gasolio dal bus | preso con la tanica in mano L’azienda | “Via 400 litri in pochi giorni”

(Di martedì 8 novembre 2022) Rodi Lombardia. Il primo episodio risale alla notte tra l’1 e 2 novembre. A informare il titolare della Sai Treviglio è un autista di Rodi Lombardia. La mattina successiva sale a bordo del bus parcheggiato nella piazzola di sosta e subito si accorge che qualcosa non va: il mezzo non parte, è rimasto senza carburante. L’ammanco è di circa 200. La società è sicura che si tratti di un furto, ma non sporge denuncia. Il 6 novembre, però, la faccenda si ripete. Sono le 9 del mattino quando l’autista chiama di nuovo il titolare della ditta e lo avvisa che è di nuovo sparito del. Poco dopo osserva un soggetto con unadi plastica dirigersi verso un cantiere che costeggia la piazzola di sosta, proprio dove ci sono i pullman. A quel punto allerta i carabinieri di Treviglio che ...